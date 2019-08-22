SUPERIOR COURT OF THE STATE OF WASHINGTON
WALLA WALLA COUNTY
CERTIFICATE OF DELINQUENCY ISSUED TO WALLA WALLA
COUNTY FOR 2014 – 2019 AND EARLIER YEARS TAXES
NO. 19-2-00548-36
STATE OF WASHINGTON
: SS.
WALLA WALLA COUNTY
THIS IS TO CERTIFY that I have this day, as Treasurer of Walla Walla County, State of Washington, issued to said County, this Certificate of Delinquency for taxes, interest, and costs due and delinquent July 5, 2019, in the sum set opposite each description herein of the real property situate in Walla Walla County, State of Washington, and described herein, which several sums shall bear interest at the rate of twelve per cent (12%) per annum plus added costs as required by RCW Chapter 84.64.
IN WITNESS WHEREOF, Witness my hand and seal as Treasurer of said County, in said State, this 8th day of July, 2019. Gordon Heimbigner, Treasurer, Walla Walla County, State of Washington.
2019 Certificate of Delinquency Issued to:
Walla Walla County - Issued: 7/5/2019 - Updated: 7/5/2019
PARCEL NUMBER/360729840201 /PID 29389
TAXPAYER Year Tax Interest Total
Masters, Pamela 2019 $1,016.37 $ - $1,016.37
515 S 3rd Ave 2018 $1,210.88 $313.52 $1,524.40
Walla Walla, WA. 99362 2017 $1,067.24 $405.57 $1,472.81
2016 $1,121.89 $560.91 $1,682.80
Total $4,416.38 $1,280.00 $5,696.38
Total Of The Certificate $4,416.38 $1,280.00 $5,696.38
Site Address
515 S 3rd Ave, Walla, WA. 99362
CERTIFICATE INTEREST DATE % RATE CERT INT
0.00% $-
COST:
2019 4% PEN $60.98
CERTIFICATE INTEREST
CLERKS FILING FEE
TITLE REPORT $245.02
TREASURER’S COST $60.00
SHERIFF’S SERVICE
PUBLICATION COST $ -
CERTIFIED MAIL
TREASURER’S DEED
REAL EXCISE TAX
AUDITOR’S FEES
TOTAL COST $ -
TOTAL DUE $366.00 $6,062.38
PARCEL NUMBER / 360729840201
LEGAL DESCRIPTION: BEGINNING AT A POINT ON THE EAST LINE OF THIRD AVENUE SOUTH (FORMERLY THIRD STREET) WHICH POINT IS 16.88 FEET NORTH FROM THE SOUTHWEST CORNER OF LOT 1 IN BLOCK 2 OF SWEZEA’S ADDITION TO THE CITY OF WALLA WALLA, WASHINGTON, ACCORDING TO THE OFFICIAL PLAT THEREOF OF RECORD IN THE OFFICE OF THE AUDITOR OF WALLA WALLA COUNTY, WASHINGTON; AND RUNNING THENCE NORTH 83°02’ EAST, ALONG THE CENTER LINE OF THE SPRING BRANCH, A DISTANCE OF 117.4 FEET TO THE EAST LINE OF SAID LOT 1 IN BLOCK 2; THENCE NORTH, ALONG THE EAST LINE OF SAID LOT 1, A DISTANCE OF 81.72 FEET TO A POINT WHICH IS 35.50 FEET SOUTH OF THE NORTHEAST CORNER OF SAID LOT 1; THENCE SOUTHWESTERLY IN A STRAIGHT LINE TO A POINT IN THE EASTERLY LINE OF THIRD AVENUE SOUTH WHICH IS 33.50 FEET SOUTHERLY, MEASURED ALONG SAID EASTERLY LINE OF THIRD AVENUE SOUTH, FROM THE NORTHWESTERLY CORNER OF SAID LOT 1; THENCE SOUTHERLY, ALONG THE EASTERLY LINE OF SAID THIRD AVENUE SOUTH, A DISTANCE OF 44.54 FEET, MORE OR LESS, TO THE POINT OF BEGINNING. SITUATE IN THE COUNTY OF WALLA WALLA, STATE OF WASHINGTON. (Pub. Aug. 22, 2019)