IN THE SUPERIOR COURT OF THE STATE OF WASHINGTON

FOR WALLA WALLA COUNTY

CITIBANK, N.A., NOT IN ITS INDIVIDUAL    

CAPACITY, BUT SOLELY AS TRUSTEE OF     

NRZ PASS-THROUGH TRUST VI,            

                NO.  18-2-00195-2

             Plaintiff,        

    

    vs.                        

    

                               SHERIFF’S NOTICE TO

CORONADO CAVAZOS III,         JUDGMENT DEBTOR OF

 PERSONAL REPRESENTATIVE      WRIT FOR ORDER OF                         SALE

AND HEIR OF THE ESTATE

OF ROSITA GONZALEZ BERRONES    

AKA ROSITA G. CAVAZOS; ALEJANDRO        

CAVAZOS; ALEJANDRO CAVAZOS, AS HEIR     

OF THE ESTATE OF ROSITA GONZALEZ         

BERRONES AKA ROSITA GONZALEZL         

RACQUEL CAVAZOS PIMENTEL AS HEIR OF    

THE ESTATE OF ROSITA GONZALEZ         

BERRONES AKA ROSITA G. CAVAZOS;         

ISIDRO BERRONES, JR., AS HEIR OF THE     

ESTATE OF ROSITA GONZALES BERRONES    

AKA ROSITA G. CAVAZOSL COUNTY OF    )

WALLA WALLA; CITY OF WALLA WALLA;    

PROFESSIONAL SERVICE BUREAU; STATE     

OF WASHINGTON; COLLECTION BUREAU OF    

WALLA WALLA; INTERNAL REVENUE        

SERVICESL OCCUPANTS OF THE PREMISES,    

                                                                                

        Defendant(s).        

TO:  The Judgment Debtors Named Above:

The Superior Court of Walla Walla County has directed the undersigned Sheriff of Walla Walla County to sell the property described below to satisfy a judgment.  If developed, the property address is:

    523 Sprague Avenue, Walla Walla, Washington 99362

LEGAL DESCRIPTION:  THE SOUTHERLY 28 FEET OF LOT 1 IN BLOCK 1, AND LOT 2 IN BLOCK 1 OF CHAPMAN AND BOYER’S ADDITION TO THE CITY OF WALLA WALLA, ACCORDING TO THE OFFICIAL PLAT THEREOF ON FILE IN THE OFFICE OF THE AUDITOR OF WALLA WALLA COUNTY, WASHINGTON.

BEGINNING AT A POINT IN THE WEST LINE OF BLOCK 18 OF THE AMENDED PLAT OF MRS. HENERSON’S ADDITION TO THE CITY OF WALLA WALLA, WASHINGTON, ACCORDING TO THE OFFICIAL PLAT THEREOF OF RECORD IN THE OFFICE OF THE AUDITOR OF WALLA WALLA COUNTY, WASHINGTON.  WHICH POINT IS 125.0 FEET SOUTH, MEASURED ALONG THE WEST LINE OF SAID BLOCK 18 FROM THE NORTHWEST CORNER THEREOF; THENCE NORTH ALONG THE WEST LINE OF SAID LOCK 18, A DISTANCE OF 125 FEET TO THE NORTHWEST CORNER THEREOF; THENCE EAST ALONG THE NORTH LINE OF SAID BLOCK 18, A DISTANCE OF 200.0 FEET TO THE NORTHEAST CORNER THEREOF; THENCE SOUTH ALONG THE EAST LINE OF SAID BLOCK 18, A DISTANCE OF 17.0 FEET, THENCE SOUTHWESTERLY IN A STRAIGHT LINE, A DISTANCE OF 227.00 FEET; MORE OR LESS, TO THE POINT OF BEGINNING.

SITUATE IN THE COUNTY OF WALLA WALLA,

STATE OF WASHINGTON.

 

TAX PARCEL NO. 36-07-29-57-0102

The sale of the within described property is to take place:

Time:  10:00 AM

Date:  Friday, November 1, 2019

Place:  Main Entrance, Walla Walla County Courthouse, Walla Walla, WA

The judgment debtors can avoid the sale by paying the judgment amount of $364,441.84, together with interest, costs and fees, before the sale date.  For the exact amount, contact the sheriff at the address stated below.

Dated this 17th day of September, 2019.

MARK A. CRIDER, Sheriff, Walla Walla County

By:  Sherri R. Krumbah, Support Services Specialist/TAC/Instructor

240 W. Alder #101, Walla Walla, WA, 99362, (509) 524-5400

(Pub. Sept. 20, 27, Oct. 4, 11, 18 & 25, 2019)

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