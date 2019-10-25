IN THE SUPERIOR COURT OF THE STATE OF WASHINGTON
FOR WALLA WALLA COUNTY
CITIBANK, N.A., NOT IN ITS INDIVIDUAL
CAPACITY, BUT SOLELY AS TRUSTEE OF
NRZ PASS-THROUGH TRUST VI,
NO. 18-2-00195-2
Plaintiff,
vs.
SHERIFF’S NOTICE TO
CORONADO CAVAZOS III, JUDGMENT DEBTOR OF
PERSONAL REPRESENTATIVE WRIT FOR ORDER OF SALE
AND HEIR OF THE ESTATE
OF ROSITA GONZALEZ BERRONES
AKA ROSITA G. CAVAZOS; ALEJANDRO
CAVAZOS; ALEJANDRO CAVAZOS, AS HEIR
OF THE ESTATE OF ROSITA GONZALEZ
BERRONES AKA ROSITA GONZALEZL
RACQUEL CAVAZOS PIMENTEL AS HEIR OF
THE ESTATE OF ROSITA GONZALEZ
BERRONES AKA ROSITA G. CAVAZOS;
ISIDRO BERRONES, JR., AS HEIR OF THE
ESTATE OF ROSITA GONZALES BERRONES
AKA ROSITA G. CAVAZOSL COUNTY OF )
WALLA WALLA; CITY OF WALLA WALLA;
PROFESSIONAL SERVICE BUREAU; STATE
OF WASHINGTON; COLLECTION BUREAU OF
WALLA WALLA; INTERNAL REVENUE
SERVICESL OCCUPANTS OF THE PREMISES,
Defendant(s).
TO: The Judgment Debtors Named Above:
The Superior Court of Walla Walla County has directed the undersigned Sheriff of Walla Walla County to sell the property described below to satisfy a judgment. If developed, the property address is:
523 Sprague Avenue, Walla Walla, Washington 99362
LEGAL DESCRIPTION: THE SOUTHERLY 28 FEET OF LOT 1 IN BLOCK 1, AND LOT 2 IN BLOCK 1 OF CHAPMAN AND BOYER’S ADDITION TO THE CITY OF WALLA WALLA, ACCORDING TO THE OFFICIAL PLAT THEREOF ON FILE IN THE OFFICE OF THE AUDITOR OF WALLA WALLA COUNTY, WASHINGTON.
BEGINNING AT A POINT IN THE WEST LINE OF BLOCK 18 OF THE AMENDED PLAT OF MRS. HENERSON’S ADDITION TO THE CITY OF WALLA WALLA, WASHINGTON, ACCORDING TO THE OFFICIAL PLAT THEREOF OF RECORD IN THE OFFICE OF THE AUDITOR OF WALLA WALLA COUNTY, WASHINGTON. WHICH POINT IS 125.0 FEET SOUTH, MEASURED ALONG THE WEST LINE OF SAID BLOCK 18 FROM THE NORTHWEST CORNER THEREOF; THENCE NORTH ALONG THE WEST LINE OF SAID LOCK 18, A DISTANCE OF 125 FEET TO THE NORTHWEST CORNER THEREOF; THENCE EAST ALONG THE NORTH LINE OF SAID BLOCK 18, A DISTANCE OF 200.0 FEET TO THE NORTHEAST CORNER THEREOF; THENCE SOUTH ALONG THE EAST LINE OF SAID BLOCK 18, A DISTANCE OF 17.0 FEET, THENCE SOUTHWESTERLY IN A STRAIGHT LINE, A DISTANCE OF 227.00 FEET; MORE OR LESS, TO THE POINT OF BEGINNING.
SITUATE IN THE COUNTY OF WALLA WALLA,
STATE OF WASHINGTON.
TAX PARCEL NO. 36-07-29-57-0102
The sale of the within described property is to take place:
Time: 10:00 AM
Date: Friday, November 1, 2019
Place: Main Entrance, Walla Walla County Courthouse, Walla Walla, WA
The judgment debtors can avoid the sale by paying the judgment amount of $364,441.84, together with interest, costs and fees, before the sale date. For the exact amount, contact the sheriff at the address stated below.
Dated this 17th day of September, 2019.
MARK A. CRIDER, Sheriff, Walla Walla County
By: Sherri R. Krumbah, Support Services Specialist/TAC/Instructor
240 W. Alder #101, Walla Walla, WA, 99362, (509) 524-5400
(Pub. Sept. 20, 27, Oct. 4, 11, 18 & 25, 2019)