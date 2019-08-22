          2019 Certificate of Delinquency Issued to:             

Walla Walla County  - Issued: 7/5/2019 - Updated: 7/5/2019             

PARCEL NUMBER /360720530220 / PID 36015                

TAXPAYER     Year      Tax      Interest      Total

Nasrallah, Osama

Faheem         2019     $292.42      $-        $292.42

928 N 4th Ave     2018     $349.25      $90.80      $440.05

Walla Walla, WA.

99362        2017     $323.70      $122.98      $446.68

        2016     $284.34      $142.15      $426.49

    Total         $1,249.71 $355.93      $1,605.64

                

Total Of The Certificate     $1,249.71      $355.93      $1,605.64

                

Site Address                

930 N 4th Ave,  Walla Walla, WA. 99362            

                

CERTIFICATE INTEREST     DATE      % RATE      CERT INT

                      0.00%            $-   

COST:                

2019 4% PEN         $17.54             

CERTIFICATE INTEREST                

CLERKS FILING FEE                

TITLE REPORT         $245.02             

TREASURER’S COST     $60.00             

SHERIFF’S SERVICE                

PUBLICATION COST                

CERTIFIED MAIL                

TREASURER’S DEED                

REAL EXCISE TAX                

AUDITOR’S FEES                

TOTAL COST         $-               

                

TOTAL DUE         $322.56          $1,928.20

            

PARCEL NUMBER /360720530220                        

LEGAL DESCRIPTION: LOT 20 IN BLOCK “L” OF BARDSLEY’S FIRST ADDITION TO THE CITY OF WALLA WALLA, ACCORDING TO THE OFFICIAL PLAT THEREOF OF RECORD IN THE OFFICE OF THE AUDITOR OF SAID WALLA WALLA COUNTY, ALSO BEGINNING AT THE NORTHWEST CORNER OF SAID LOT 20 AND RUNNING THENCE SOUTH ALONG THE WEST LINE OF SAID LOT A DISTANCE OF 40 FEET TO THE SOUTHWEST CORNER THEREOF THENCE WEST ON THE PRODUCED SOUTH LINE OF SAID LOT 20 TO A POINT IN A LINE DRAWN PARALLEL TO AND DISTANT 30 FEET EAST, MEASURED AT RIGHT ANGLES, FROM THE CENTER LINE OF FOURTH AVENUT NORTH (FORMERLY FOURTH STREET); THENCE NORTH ON SAID PARALLEL LINE TO THE POINT OF ITS INTERSECTION WITH THE PRODUCED NORTH LINE OF SAID LOT 20; THENCE EAST TO THE POINT OF BEGINNING. BEING A PART OF THE VACATED PORTION OF FOURTH AVENUE NORTH, FORMERLY FOURTH STREET, AS VACATED BY THE CITY OF WALLA WALLA UNDER ORDINANCE NO. A-288.  (Pub. Aug. 22, 2019)

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