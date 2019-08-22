2019 Certificate of Delinquency Issued to:
Walla Walla County - Issued: 7/5/2019 - Updated: 7/5/2019
PARCEL NUMBER /360720530220 / PID 36015
TAXPAYER Year Tax Interest Total
Nasrallah, Osama
Faheem 2019 $292.42 $- $292.42
928 N 4th Ave 2018 $349.25 $90.80 $440.05
Walla Walla, WA.
99362 2017 $323.70 $122.98 $446.68
2016 $284.34 $142.15 $426.49
Total $1,249.71 $355.93 $1,605.64
Total Of The Certificate $1,249.71 $355.93 $1,605.64
Site Address
930 N 4th Ave, Walla Walla, WA. 99362
CERTIFICATE INTEREST DATE % RATE CERT INT
0.00% $-
COST:
2019 4% PEN $17.54
CERTIFICATE INTEREST
CLERKS FILING FEE
TITLE REPORT $245.02
TREASURER’S COST $60.00
SHERIFF’S SERVICE
PUBLICATION COST
CERTIFIED MAIL
TREASURER’S DEED
REAL EXCISE TAX
AUDITOR’S FEES
TOTAL COST $-
TOTAL DUE $322.56 $1,928.20
PARCEL NUMBER /360720530220
LEGAL DESCRIPTION: LOT 20 IN BLOCK “L” OF BARDSLEY’S FIRST ADDITION TO THE CITY OF WALLA WALLA, ACCORDING TO THE OFFICIAL PLAT THEREOF OF RECORD IN THE OFFICE OF THE AUDITOR OF SAID WALLA WALLA COUNTY, ALSO BEGINNING AT THE NORTHWEST CORNER OF SAID LOT 20 AND RUNNING THENCE SOUTH ALONG THE WEST LINE OF SAID LOT A DISTANCE OF 40 FEET TO THE SOUTHWEST CORNER THEREOF THENCE WEST ON THE PRODUCED SOUTH LINE OF SAID LOT 20 TO A POINT IN A LINE DRAWN PARALLEL TO AND DISTANT 30 FEET EAST, MEASURED AT RIGHT ANGLES, FROM THE CENTER LINE OF FOURTH AVENUT NORTH (FORMERLY FOURTH STREET); THENCE NORTH ON SAID PARALLEL LINE TO THE POINT OF ITS INTERSECTION WITH THE PRODUCED NORTH LINE OF SAID LOT 20; THENCE EAST TO THE POINT OF BEGINNING. BEING A PART OF THE VACATED PORTION OF FOURTH AVENUE NORTH, FORMERLY FOURTH STREET, AS VACATED BY THE CITY OF WALLA WALLA UNDER ORDINANCE NO. A-288. (Pub. Aug. 22, 2019)