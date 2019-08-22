        2019 Certificate of Delinquency Issued to:             

Walla Walla County - Issued: 7/5/2019 - Updated: 7/5/2019             

PARCEL NUMBER    /360729800308 /PID 1220                

TAXPAYER     Year      Tax      Interest      Total

Martinez, Juan &

Margarita, 145 E     2019     $1,424.43      $-        $1,424.43

Chestnut St    2018     $1,472.36      $559.50      $2,031.86

Walla Walla, WA.

99362        2017     $1,658.49      $429.92      $2,088.41

        2016     $933.39      $466.67      $1,400.06

    Total         $5,488.67 $1,456.09 $6,944.76

                

Total Of The Certificate     $5,488.67      $1,456.09      $6,944.76

                

Site Address                

145 E. Chestnut St, Walla Walla, WA. 99362                        

CERTIFICATE INTEREST     DATE      % RATE      CERT INT

                       0.00%            $-   

COST:                

2019 4% PEN         $85.48             

CERTIFICATE INTEREST                

CLERKS FILING FEE                

TITLE REPORT         $245.02             

TREASURER’S COST     $60.00             

SHERIFF’S SERVICE                

PUBLICATION COST                

CERTIFIED MAIL                

TREASURER’S DEED                

REAL EXCISE TAX                

AUDITOR’S FEES                

TOTAL COST         $-               

            

TOTAL DUE         $390.50          $7,335.26

        

PARCEL NUMBER /360729800308                            

LEGAL DESCRIPTION: LOT 8 IN BLOCK 3 OF SINGLETON’S SUBDIVISION OF LOTS 2 AND 3 IN BLOCK 2 OF SINGLETON’S SECOND ADDITION TO WALLA WALLA CITY, STATE OF WASHINGTON, ACCORDING TO THE OFFICIAL PLAT THEREOF RECORDED IN VOLUME “B” OF PLATS AT PAGE 54, RECORDS OF WALLA WALLA COUNTY, STATE OF WASHINGTON. (Pub. Aug. 22, 2019)

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