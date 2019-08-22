2019 Certificate of Delinquency Issued to:
Walla Walla County - Issued: 7/5/2019 - Updated: 7/5/2019
PARCEL NUMBER /360729800308 /PID 1220
TAXPAYER Year Tax Interest Total
Martinez, Juan &
Margarita, 145 E 2019 $1,424.43 $- $1,424.43
Chestnut St 2018 $1,472.36 $559.50 $2,031.86
Walla Walla, WA.
99362 2017 $1,658.49 $429.92 $2,088.41
2016 $933.39 $466.67 $1,400.06
Total $5,488.67 $1,456.09 $6,944.76
Total Of The Certificate $5,488.67 $1,456.09 $6,944.76
Site Address
145 E. Chestnut St, Walla Walla, WA. 99362
CERTIFICATE INTEREST DATE % RATE CERT INT
0.00% $-
COST:
2019 4% PEN $85.48
CERTIFICATE INTEREST
CLERKS FILING FEE
TITLE REPORT $245.02
TREASURER’S COST $60.00
SHERIFF’S SERVICE
PUBLICATION COST
CERTIFIED MAIL
TREASURER’S DEED
REAL EXCISE TAX
AUDITOR’S FEES
TOTAL COST $-
TOTAL DUE $390.50 $7,335.26
PARCEL NUMBER /360729800308
LEGAL DESCRIPTION: LOT 8 IN BLOCK 3 OF SINGLETON’S SUBDIVISION OF LOTS 2 AND 3 IN BLOCK 2 OF SINGLETON’S SECOND ADDITION TO WALLA WALLA CITY, STATE OF WASHINGTON, ACCORDING TO THE OFFICIAL PLAT THEREOF RECORDED IN VOLUME “B” OF PLATS AT PAGE 54, RECORDS OF WALLA WALLA COUNTY, STATE OF WASHINGTON. (Pub. Aug. 22, 2019)