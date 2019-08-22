2019 Certificate of Delinquency Issued to:
Walla Walla County - Issued: 7/5/2019 - Updated: 7/5/2019
PARCEL NUMBER /360604600008 / PID 43310
TAXPAYER Year Tax Interest Total
Voth, Rick S 2019 $987.85 $- $987.85
1071 Toral Place 2018 $1,207.09 $313.81 $1,520.90
Walla Walla, WA.
99362 2017 $1,118.33 $424.94 $1,543.27
2016 $1,175.67 $587.80 $1,763.47
Total $4,488.94 $1,326.55 $5,815.49
Total Of The Certificate $4,488.94 $1,326.55 $5,815.49
Site Address
285 Arabica Rd, Walla Walla, WA. 99362
CERTIFICATE INTEREST DATE % RATE CERT INT
0.00% $-
COST:
2019 4% PEN $59.26
CERTIFICATE INTEREST
CLERKS FILING FEE
TITLE REPORT $245.02
TREASURER’S COST $60.00
SHERIFF’S SERVICE
PUBLICATION COST $-
CERTIFIED MAIL
TREASURER’S DEED
REAL EXCISE TAX
AUDITOR’S FEES
TOTAL COST $-
TOTAL DUE $364.28 $6,179.77
PARCEL NUMBER /360604600008
LEGAL DESCRIPTION: A PORTION OF LOTS 1 AND 2 OF SHORT PLAT RECORDED IN VOLUME 5 OF SHORT PLATS AT PAGE 100, AS RECORDED WITH THE WALLA WALLA COUNTY AUDITOR’S OFFICE UNDER AUDITOR’S FILE NUMBER 2015-05547, LYING IN THE SOUTH HALF OF THE SOUTHWEST QUARTER OF SECTION 33; TOWNSHIP 7 NORTH, RANGE 36 EAST AND THE NORTH HALF OF THE NORTHWEST QUARTER OF SECTION 4, TOWNSHIP 6 NORTH, RANGE 36 EAST OF THE WILLAMETTE MERIDIAN, CITY OF WALLA WALLA, WALLA WALLA COUNTY, WASHINGTON. BEGINNING AT THE SOUTHWEST CORNER OF SAID LOT 1; THENCE N12° 27’ 27”W ALONG THE WEST LINE OF SAID LOT 1 A DISTANCE OF 477.-3 FEET TO THE NORTHWEST CORNER THEREOF; THENCE ALONG THE NORTHERLY BOUNDARY OF SAID LOT 1 AND 2 THE FOLLOWING COURSES: THENCE N32° 40’ 24”E A DISTANCE OF 10.06 FEET; THENCE N83° 24’ 10”E A DISTANCE OF 158.70 FEET; THENCE LEAVING SAID NORTH BOUNDARY 212° 27’ 47”E A DISTANCE OF 361.94 FEET; THENCE S77° 33’ 00”W A DISTANCE OF 145.00 FEET: THENCE S12 27’ 47”E A DISTANCE OF 106.00 FEET TO THE NORTHERLY RIGHT OF WAY LINE OF ARABICA ROAD; THENCE S77° 33’ 00”W ALONG SAID NORTHERLY RIGHT OF WAY A DISTANCE OF 20.00 FEET TO THE POINT OF BEGINNING. (Pub. Aug. 22, 2019)