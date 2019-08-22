     2019 Certificate of Delinquency Issued to:             

 Walla Walla County  -  Issued: 7/5/2019 - Updated: 7/5/2019             

PARCEL NUMBER /360604600008 / PID 43310                

TAXPAYER     Year      Tax      Interest      Total

Voth, Rick S     2019     $987.85      $-        $987.85

1071 Toral Place    2018     $1,207.09      $313.81      $1,520.90

Walla Walla, WA.

99362        2017     $1,118.33      $424.94      $1,543.27

        2016     $1,175.67      $587.80      $1,763.47

    Total         $4,488.94 $1,326.55 $5,815.49

            

Total Of The Certificate     $4,488.94      $1,326.55      $5,815.49

                

Site Address                

285 Arabica Rd, Walla Walla, WA. 99362            

                

CERTIFICATE INTEREST     DATE      % RATE      CERT INT

                     0.00%           $-   

COST:                

2019 4% PEN         $59.26             

CERTIFICATE INTEREST                

CLERKS FILING FEE                

TITLE REPORT         $245.02             

TREASURER’S COST     $60.00             

SHERIFF’S SERVICE                

PUBLICATION COST     $-               

CERTIFIED MAIL                

TREASURER’S DEED                

REAL EXCISE TAX                

AUDITOR’S FEES                

TOTAL COST         $-               

                

TOTAL DUE         $364.28          $6,179.77

            

PARCEL NUMBER /360604600008            

                

LEGAL DESCRIPTION: A PORTION OF LOTS 1 AND 2 OF SHORT PLAT RECORDED IN VOLUME 5 OF SHORT PLATS AT PAGE 100, AS RECORDED WITH THE WALLA WALLA COUNTY AUDITOR’S OFFICE UNDER  AUDITOR’S FILE NUMBER 2015-05547, LYING IN THE SOUTH HALF OF THE SOUTHWEST QUARTER OF SECTION 33; TOWNSHIP 7 NORTH, RANGE 36 EAST AND THE NORTH HALF OF THE NORTHWEST QUARTER OF SECTION 4, TOWNSHIP 6 NORTH, RANGE 36 EAST OF THE WILLAMETTE MERIDIAN, CITY OF WALLA WALLA, WALLA WALLA COUNTY, WASHINGTON. BEGINNING AT THE SOUTHWEST CORNER OF SAID LOT 1; THENCE N12° 27’ 27”W ALONG THE WEST LINE OF SAID LOT 1 A DISTANCE OF 477.-3 FEET TO THE NORTHWEST CORNER THEREOF; THENCE ALONG THE NORTHERLY BOUNDARY OF SAID LOT 1 AND 2 THE FOLLOWING COURSES: THENCE N32° 40’ 24”E A DISTANCE OF 10.06 FEET; THENCE N83° 24’ 10”E A DISTANCE OF 158.70 FEET; THENCE LEAVING SAID NORTH BOUNDARY 212° 27’ 47”E A DISTANCE OF 361.94 FEET; THENCE S77° 33’ 00”W A DISTANCE OF 145.00 FEET: THENCE S12 27’ 47”E A DISTANCE OF 106.00 FEET TO THE NORTHERLY RIGHT OF WAY LINE OF ARABICA ROAD; THENCE S77° 33’ 00”W ALONG SAID NORTHERLY RIGHT OF WAY A DISTANCE OF 20.00 FEET TO THE POINT OF BEGINNING.     (Pub. Aug. 22, 2019)

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