2019 Certificate of Delinquency Issued to:
Walla Walla County - Issued: 7/5/2019 - Updated: 7/5/2019
PARCEL NUMBER /310725330003 /PID 24949
TAXPAYER Year Tax Interest Total
Jacobson Donald W
& Deborah, 2019 $157.25 $- $157.25
507 S 2nd Ave 2018 $162.95 $41.03 $203.98
Harrington, WA
99134 2017 $24.16 $9.16 $33.32
2016 $25.46 $12.70 $38.16
Total $369.82 $62.89 $432.71
Total Of The Certificate $369.82 $62.89 $432.71
Site Address
W Highway 12
CERTIFICATE INTEREST DATE % RATE CERT INT
0.00% $-
COST:
2019 4% PEN $9.44
CERTIFICATE INTEREST
CLERKS FILING FEE
TITLE REPORT $245.02
TREASURER’S COST $60.00
SHERIFF’S SERVICE
PUBLICATION COST
CERTIFIED MAIL
TREASURER’S DEED
REAL EXCISE TAX
AUDITOR’S FEES
TOTAL COST $-
TOTAL DUE $314.46 $747.17
PARCEL NUMBER /310725330003
LEGAL DESCRIPTION: A TRACT OF LAND LYING IN THE SOUTHWEST QUARTER OF THE SOUTHWEST QUARTER OF THE SOUTHWEST QUARTER OF SECTION 25, TOWNSHIP 7 NORTH, RANGE 31 EAST OF THE WILLAMETTE MERIDIAN, WALLA WALLA COUNTY, WASHINGTON, SAID TRACT BEING MORE PARTICULARLY DESCRIBED AS FOLLOWS: BEGINNING AT A POINT ON THE SOUTH LINE OF SAID SECTION 25 WHICH POINT BEARS NORTH 89° 51’ EAST A DISTANCE OF 305 FEET FROM THE SOUTHWEST CORNER OF SAID SECTION 25; THENCE NORTH 0°09’ EAST, 70 FEET; THENCE NORTH 89° 51’ EAST, 70 FEET; THENCE SOUTH 0°09’ WEST, 70 FEET TO THE SOUTH LINE OF SAID SECTION 25; THENCE SOUTH 89°51’ WEST, ALONG THE SOUTH LINE OF SAID SECTION 25, A DISTANCE OF 70 FEET TO THE POINT OF BEGINNING. TOGETHER WITH A RIGHT-OF-WAY FOR A PRIVATE ROADWAY ALONG THE PRESENT TELEPHONE AND TELEGRAPH POLE LINE EXTENDING NORTHERLY FROM THE ABOVE DESCRIBED TRACT APPROXIMATELY 1200 FEET TO A CONNECTION WITH THE EXISTING STATE HIGHWAY NO. 3 (U.S. NO. 410) SITUATE IN THE COUNTY OF WALLA WALLA, STATE OF WASHINGTON. (Pub. Aug. 22, 2019)