        2019 Certificate of Delinquency Issued to:             

Walla Walla County - Issued: 7/5/2019 - Updated: 7/5/2019             

PARCEL NUMBER    /310725330003 /PID 24949                

TAXPAYER     Year      Tax      Interest      Total

Jacobson Donald W

 & Deborah,    2019     $157.25      $-        $157.25

507 S 2nd Ave    2018     $162.95      $41.03      $203.98

Harrington, WA

 99134        2017     $24.16      $9.16      $33.32

        2016     $25.46      $12.70      $38.16

    Total         $369.82      $62.89      $432.71

                

Total Of The Certificate     $369.82      $62.89      $432.71

                

Site Address                

W Highway 12                

            

CERTIFICATE INTEREST     DATE      % RATE      CERT INT

                       0.00%             $-   

COST:                

2019 4% PEN         $9.44             

CERTIFICATE INTEREST                

CLERKS FILING FEE                

TITLE REPORT         $245.02             

TREASURER’S COST     $60.00             

SHERIFF’S SERVICE                

PUBLICATION COST                

CERTIFIED MAIL                

TREASURER’S DEED                

REAL EXCISE TAX                

AUDITOR’S FEES                

TOTAL COST         $-               

                

TOTAL DUE         $314.46          $747.17

            

PARCEL NUMBER /310725330003                            

LEGAL DESCRIPTION: A TRACT OF LAND LYING IN THE SOUTHWEST QUARTER OF THE SOUTHWEST QUARTER OF THE SOUTHWEST QUARTER OF SECTION 25, TOWNSHIP 7 NORTH, RANGE 31 EAST OF THE WILLAMETTE MERIDIAN, WALLA WALLA COUNTY, WASHINGTON, SAID TRACT BEING MORE PARTICULARLY DESCRIBED AS FOLLOWS: BEGINNING AT A POINT ON THE SOUTH LINE OF SAID SECTION 25 WHICH POINT BEARS NORTH 89° 51’ EAST A DISTANCE OF 305 FEET FROM THE SOUTHWEST CORNER OF SAID SECTION 25; THENCE NORTH 0°09’ EAST, 70 FEET; THENCE NORTH 89° 51’ EAST, 70 FEET; THENCE SOUTH 0°09’ WEST, 70 FEET TO THE SOUTH LINE OF SAID SECTION 25; THENCE SOUTH 89°51’ WEST, ALONG THE SOUTH LINE OF SAID SECTION 25, A DISTANCE OF 70 FEET TO THE POINT OF BEGINNING. TOGETHER WITH A RIGHT-OF-WAY FOR A PRIVATE ROADWAY ALONG THE PRESENT TELEPHONE AND TELEGRAPH POLE LINE EXTENDING NORTHERLY FROM THE ABOVE DESCRIBED TRACT APPROXIMATELY 1200 FEET TO A CONNECTION WITH THE EXISTING STATE HIGHWAY NO. 3 (U.S. NO. 410) SITUATE IN THE COUNTY OF WALLA WALLA, STATE OF WASHINGTON. (Pub. Aug. 22, 2019)

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