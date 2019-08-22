2019 Certificate of Delinquency Issued to:
Walla Walla County - Issued: 7/5/2019 - Updated: 7/5/2019
PARCEL NUMBER / 360720530218 /PID 6340
TAXPAYER Year Tax Interest Total
Nasrallah,
Osama Faheem 2019 $327.74 $- $327.74
928 N 4th Ave 2018 $405.35 $104.09 $509.44
Walla Walla, WA.
99362 2017 $371.09 $141.00 $512.09
2016 $389.82 $194.89 $584.71
Total $1,494.00 $439.98 $1,933.98
Total Of The Certificate $1,494.00 $439.98 $1,933.98
Site Address
928 N 4th Ave, Walla Walla, WA. 99362
CERTIFICATE INTEREST DATE % RATE CERT INT
0.00% $-
COST:
2019 4% PEN $19.62
CERTIFICATE INTEREST
CLERKS FILING FEE
TITLE REPORT $245.02
TREASURER’S COST $60.00
SHERIFF’S SERVICE
PUBLICATION COST
CERTIFIED MAIL
TREASURER’S DEED
REAL EXCISE TAX
AUDITOR’S FEES
TOTAL COST $-
TOTAL DUE $324.64 $2,258.62
PARCEL NUMBER /360720530218
LEGAL DESCRIPTION: LOTS 18 AND 19 IN BLOCK “L” OF BARDSLEY’S FIRST ADDITION TO THE CITY OF WALLA WALLA, ACCORDING TO THE OFFICIAL PLAT THEREOF OF RECORD IN THE OFFICE OF THE AUDITOR OF WALLA WALLA COUNTY, WASHINGTON IN VOLUME B OF PLATS, PAGE 47. ALSO, BEGINNING AT THE SOUTHWEST CORNER OF LOT 18 IN BLOCK “L” OF BARDSLEY’S FIRST ADDITION AFORESAID, AND RUNNING THENCE NORTH, ALONG THE WEST LINE OF LOTS 18 AND 19 IN SAID BLOCK “L” TO THE NORTHWEST CORNER OF SAID LOT 19; THENCE WEST ALONG THE PRODUCED NORTH LINE OF SAID LOT 19, TO A POINT IN A LINE DRAWN PARALLEL TO AND DISTANT 30 FEET EAST, MEASURED AT RIGHT ANGLES FROM THE CENTER LINE OF FORTH AVENUE NORTH; THENCE SOUTH ALONG SAID PARALLEL LINE TO THE POINT OF ITS INTERSECTION WITH THE PRODUCED SOUTH LINE OF LOT 18 AFORESAID; THENCE EAST TO THE POINT OF BEGINNING, BEING A PART OF THE VACATED PORTION OF FOURTH AVENUE NORTH AS VACATED BY THE CITY OF WALLA WALLA UNDER ORDINANCE NO. A-288. (Pub. Aug. 22, 2019)