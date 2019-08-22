             2019 Certificate of Delinquency Issued to:             

Walla Walla County - Issued: 7/5/2019 - Updated: 7/5/2019             

PARCEL NUMBER / 360729520302 /PID 10427                

TAXPAYER     Year      Tax      Interest      Total

Ruiz Susana    2019     $439.40      $-        $439.40

509 W Alder St.    2018     $590.17      $152.15      $742.32

Walla Walla, WA.

99362        2014     $563.63      $417.09      $980.72

        2013     $528.88      $454.82      $983.70

    Total         $2,122.08     $1,024.06 $3,146.14

                

Total Of The Certificate     $2,122.08      $1,024.06      $3,146.14

                

Site Address                

509 W Alder St., Walla Walla, WA. 99362            

                

CERTIFICATE INTEREST     DATE      % RATE      CERT INT

                     0.00%           $-   

COST:                

2019 4%  PEN         $26.38             

CERTIFICATE INTEREST                

CLERKS FILING FEE                

TITLE REPORT         $245.02             

TREASURER’S COST     $60.00             

SHERIFF’S SERVICE                

PUBLICATION COST     $-               

CERTIFIED MAIL                

TREASURER’S DEED                

REAL EXCISE TAX                

AUDITOR’S FEES                

TOTAL COST          $-               

                

TOTAL DUE         $331.40          $3,477.54

            

PARCEL NUMBER /360729520302                            

LEGAL DESCRIPTION: LOT 2 IN BLOCK 3 OF BARRON’S ADDITION TO THE CITY OF WALLA WALLA, AS PER PLAT THEREOF RECORDED IN VOLUME A OF PLATS AT PAGE 11, RECORDS OF WALLA WALLA COUNTY; SITUATE IN THE CITY AND COUNTY OF WALLA WALLA, STATE OF WASHINGTON. (Pub . Aug. 22, 2019)

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