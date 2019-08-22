2019 Certificate of Delinquency Issued to:
Walla Walla County - Issued: 7/5/2019 - Updated: 7/5/2019
PARCEL NUMBER / 360729520302 /PID 10427
TAXPAYER Year Tax Interest Total
Ruiz Susana 2019 $439.40 $- $439.40
509 W Alder St. 2018 $590.17 $152.15 $742.32
Walla Walla, WA.
99362 2014 $563.63 $417.09 $980.72
2013 $528.88 $454.82 $983.70
Total $2,122.08 $1,024.06 $3,146.14
Total Of The Certificate $2,122.08 $1,024.06 $3,146.14
Site Address
509 W Alder St., Walla Walla, WA. 99362
CERTIFICATE INTEREST DATE % RATE CERT INT
0.00% $-
COST:
2019 4% PEN $26.38
CERTIFICATE INTEREST
CLERKS FILING FEE
TITLE REPORT $245.02
TREASURER’S COST $60.00
SHERIFF’S SERVICE
PUBLICATION COST $-
CERTIFIED MAIL
TREASURER’S DEED
REAL EXCISE TAX
AUDITOR’S FEES
TOTAL COST $-
TOTAL DUE $331.40 $3,477.54
PARCEL NUMBER /360729520302
LEGAL DESCRIPTION: LOT 2 IN BLOCK 3 OF BARRON’S ADDITION TO THE CITY OF WALLA WALLA, AS PER PLAT THEREOF RECORDED IN VOLUME A OF PLATS AT PAGE 11, RECORDS OF WALLA WALLA COUNTY; SITUATE IN THE CITY AND COUNTY OF WALLA WALLA, STATE OF WASHINGTON. (Pub . Aug. 22, 2019)