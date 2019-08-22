        2019 Certificate of Delinquency Issued to:             

Walla Walla County - Issued: 7/5/2019 - Updated: 7/5/2019             

PARCEL NUMBER /360719520832 /PID 24846                

TAXPAYER     Year      Tax      Interest      Total

Abila, Lisa I    2019     $1,051.73      $-        $1,051.73

536 Edith Ave     2018     $1,289.70      $333.99      $1,623.69

Walla Walla, WA.

99362        2017     $1,190.84      $452.51      $1,643.35

        2016     $1,194.48      $597.25      $1,791.73

    Total         $4,726.75 $1,383.75 $6,110.50

                

Total Of The Certificate     $4,726.75      $1,383.75      $6,110.50

                

Site Address                

536 Edith Ave, Walla Walla, WA. 99362            

                

CERTIFICATE INTEREST     DATE      % RATE      CERT INT

                      0.00%              $-   

COST:                

2019 4% PEN          $63.14             

CERTIFICATE INTEREST                

CLERKS FILING FEE                

TITLE REPORT         $245.02             

TREASURER’S COST     $60.00             

SHERIFF’S SERVICE                

PUBLICATION COST                

CERTIFIED MAIL                

TREASURER’S DEED                

REAL EXCISE TAX                

AUDITOR’S FEES                

TOTAL COST         $-               

                

TOTAL DUE         $368.16          $6,478.66

            

PARCEL NUMBER /360719520832                            

LEGAL DESCRIPTION: LOTS 19 AND 20 IN BLOCK 8 OF BUTLERS ADDITION TO THE CITY OF WALLA WALLA, ACCORDING TO THE OFFICIAL PLAT THEREOF OF RECORD IN THE OFFICE OF THE AUDITOR OF WALLA WALLA COUNTY, WASHINGTON, IN VOLUME C OF PLATS AT PAGE 6; TOGETHER WITH THAT PORTION OF THE NORTH 2 AND 1/2 FEET OF EDITH AVENUE VACTED UNDET PROVISIONS OF ORDINANCE NO. A - 409 OF THE CITY OF WALLA WALLA, WHICH ATTACHED THERETO BY OPERATION OF LAW. SITUATED IN THE COUNTY OF WALLA WALLA AND STATE OF WASHINGTON.

(Pub. Aug. 22, 2019)   

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