2019 Certificate of Delinquency Issued to:
Walla Walla County - Issued: 7/5/2019 - Updated: 7/5/2019
PARCEL NUMBER /360719520832 /PID 24846
TAXPAYER Year Tax Interest Total
Abila, Lisa I 2019 $1,051.73 $- $1,051.73
536 Edith Ave 2018 $1,289.70 $333.99 $1,623.69
Walla Walla, WA.
99362 2017 $1,190.84 $452.51 $1,643.35
2016 $1,194.48 $597.25 $1,791.73
Total $4,726.75 $1,383.75 $6,110.50
Total Of The Certificate $4,726.75 $1,383.75 $6,110.50
Site Address
536 Edith Ave, Walla Walla, WA. 99362
CERTIFICATE INTEREST DATE % RATE CERT INT
0.00% $-
COST:
2019 4% PEN $63.14
CERTIFICATE INTEREST
CLERKS FILING FEE
TITLE REPORT $245.02
TREASURER’S COST $60.00
SHERIFF’S SERVICE
PUBLICATION COST
CERTIFIED MAIL
TREASURER’S DEED
REAL EXCISE TAX
AUDITOR’S FEES
TOTAL COST $-
TOTAL DUE $368.16 $6,478.66
PARCEL NUMBER /360719520832
LEGAL DESCRIPTION: LOTS 19 AND 20 IN BLOCK 8 OF BUTLERS ADDITION TO THE CITY OF WALLA WALLA, ACCORDING TO THE OFFICIAL PLAT THEREOF OF RECORD IN THE OFFICE OF THE AUDITOR OF WALLA WALLA COUNTY, WASHINGTON, IN VOLUME C OF PLATS AT PAGE 6; TOGETHER WITH THAT PORTION OF THE NORTH 2 AND 1/2 FEET OF EDITH AVENUE VACTED UNDET PROVISIONS OF ORDINANCE NO. A - 409 OF THE CITY OF WALLA WALLA, WHICH ATTACHED THERETO BY OPERATION OF LAW. SITUATED IN THE COUNTY OF WALLA WALLA AND STATE OF WASHINGTON.
(Pub. Aug. 22, 2019)