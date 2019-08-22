2019 Certificate of Delinquency Issued to:
Walla Walla County - Issued: 7/5/2019 - Updated: 7/5/2019
PARCEL NUMBER /360719591506 /PID 6876
TAXPAYER Year Tax Interest Total
Nasrallah,
Osama Faheem 2019 $993.47 $- $993.47
928 N 4th Ave 2018 $1,173.66 $305.17 $1,478.83
Walla Walla, WA.
99362 2017 $1,052.80 $400.03 $1,452.83
2016 $1,142.10 $571.05 $1,713.15
Total $4,362.03 $1,276.25 $5,638.28
Total Of The Certificate $4,362.03 $1,276.25 $5,638.28
Site Address
731 N 6th Ave, Walla Walla, WA. 99362
CERTIFICATE INTEREST DATE % RATE CERT INT
0.00% $-
COST:
2019 4% PEN $59.58
CERTIFICATE INTEREST
CLERKS FILING FEE
TITLE REPORT $245.02
TREASURER’S COST $60.00
SHERIFF’S SERVICE
PUBLICATION COST
CERTIFIED MAIL
TREASURER’S DEED
REAL EXCISE TAX
AUDITOR’S FEES
TOTAL COST $-
TOTAL DUE $364.60 $6,002.88
PARCEL NUMBER / 360719591506
LEGAL DESCRIPTION:
LOT 7 AND THE NORTH 41.5 FEET OF LOT 6 IN BLOCK 15 OF LANGFORD’S ADDITION TO THE CITY OF WALLA WALLA, ACCORDING TO THE OFFICIAL PLAT THEREOF OF RECORD IN THE OFFICE OF THE AUDITOR OF WALLA WALLA COUNTY, STATE OF WASHINGTON.
(Pub. Aug. 22, 2019)