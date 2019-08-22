     2019 Certificate of Delinquency Issued to:         

Walla Walla County -     Issued: 7/5/2019 - Updated: 7/5/2019             

PARCEL NUMBER    /360719591506 /PID 6876                

TAXPAYER     Year      Tax      Interest      Total

Nasrallah,

Osama Faheem     2019     $993.47      $-        $993.47

928 N 4th Ave     2018     $1,173.66      $305.17      $1,478.83

Walla Walla, WA.

99362        2017     $1,052.80      $400.03      $1,452.83

        2016     $1,142.10      $571.05      $1,713.15

    Total         $4,362.03 $1,276.25 $5,638.28

            

Total Of The Certificate     $4,362.03      $1,276.25      $5,638.28

                

Site Address                

731 N 6th Ave, Walla Walla, WA. 99362            

                

CERTIFICATE INTEREST     DATE      % RATE      CERT INT

                      0.00%             $-   

COST:                

2019 4% PEN         $59.58             

CERTIFICATE INTEREST                

CLERKS FILING FEE                

TITLE REPORT         $245.02             

TREASURER’S COST     $60.00             

SHERIFF’S SERVICE                

PUBLICATION COST                

CERTIFIED MAIL                

TREASURER’S DEED                

REAL EXCISE TAX                

AUDITOR’S FEES                

TOTAL COST         $-               

                

TOTAL DUE         $364.60          $6,002.88

            

PARCEL NUMBER / 360719591506                        

LEGAL DESCRIPTION:                

LOT 7 AND THE NORTH 41.5 FEET OF LOT 6 IN BLOCK 15 OF LANGFORD’S ADDITION TO THE CITY OF WALLA WALLA, ACCORDING TO THE OFFICIAL PLAT THEREOF OF RECORD IN THE OFFICE OF THE AUDITOR OF WALLA WALLA COUNTY, STATE OF WASHINGTON.

(Pub. Aug. 22, 2019)

Tags

Recommended for you