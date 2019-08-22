2019 Certificate of Delinquency Issued to:
Walla Walla County - Issued: 7/5/2019 - Updated: 7/5/2019
PARCEL NUMBER /360720530206 /PID 6335
TAXPAYER Year Tax Interest Total
Lauritsen Edward 2019 $265.89 $- $265.89
O Etal % Osama 2018 $329.82 $84.48 $414.30
Nasrallah, 928 N. 2017 $301.07 $114.40 $415.47
4th Ave,Walla Walla, 2016 $316.48 $158.22 $474.70
WA. 99362
Total $1,213.26 $357.10 $1,570.36
Total Of The Certificate $1,213.26 $357.10 $1,570.36
Site Address
915 Jefferson St., Walla Walla, WA. 99362
CERTIFICATE INTEREST DATE % RATE CERT INT
0.00% $-
COST:
2019 4% PEN $15.98
CERTIFICATE INTEREST
CLERKS FILING FEE
TITLE REPORT $245.02
TREASURER’S COST $60.00
SHERIFF’S SERVICE
PUBLICATION COST
CERTIFIED MAIL
TREASURER’S DEED
REAL EXCISE TAX
AUDITOR’S FEES
TOTAL COST $-
TOTAL DUE $321.00 $1,891.36
PARCEL NUMBER /360720530206
LEGAL DESCRIPTION: LOT 6 IN BLOCK L OF BARDSLEY’S FIRST ADDITION TO THE CITY OF WALLA WALLA ACCORDING TO THE OFFICIAL PLAT THEREOF OF RECORD IN VOLUME B OF PLATS AT PAGE 47, IN THE OFFICE OF THE AUDITOR OF WALLA WALLA COUNTY, WASHINGTON. SITUATED IN THE COUNTY OF WALLA WALLA, STATE OF WASHINGTON. (Pub. Aug. 22, 2019)