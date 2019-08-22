         2019 Certificate of Delinquency Issued to:             

Walla Walla County  - Issued: 7/5/2019 - Updated: 7/5/2019             

PARCEL NUMBER    /360720530206 /PID 6335                

TAXPAYER     Year      Tax      Interest      Total

Lauritsen Edward     2019    $265.89     $-       $265.89

O Etal % Osama     2018     $329.82      $84.48      $414.30

Nasrallah, 928 N.     2017     $301.07      $114.40      $415.47

4th Ave,Walla Walla,    2016     $316.48      $158.22      $474.70

WA. 99362         

        Total     $1,213.26 $357.10      $1,570.36

                

Total Of The Certificate     $1,213.26      $357.10      $1,570.36

                

Site Address                

915 Jefferson St., Walla Walla, WA. 99362            

                

CERTIFICATE INTEREST     DATE      % RATE      CERT INT

                       0.00%             $-   

COST:                

2019 4% PEN         $15.98             

CERTIFICATE INTEREST                

CLERKS FILING FEE                

TITLE REPORT         $245.02             

TREASURER’S COST     $60.00             

SHERIFF’S SERVICE                

PUBLICATION COST                

CERTIFIED MAIL                

TREASURER’S DEED                

REAL EXCISE TAX                

AUDITOR’S FEES                

TOTAL COST         $-               

            

TOTAL DUE         $321.00          $1,891.36

        

PARCEL NUMBER    /360720530206                            

LEGAL DESCRIPTION: LOT 6 IN BLOCK L OF BARDSLEY’S FIRST ADDITION TO THE CITY OF WALLA WALLA ACCORDING TO THE OFFICIAL PLAT THEREOF OF RECORD IN VOLUME B OF PLATS AT PAGE 47, IN THE OFFICE OF THE AUDITOR OF WALLA WALLA COUNTY, WASHINGTON. SITUATED IN THE COUNTY OF WALLA WALLA, STATE OF WASHINGTON.  (Pub. Aug. 22, 2019)

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