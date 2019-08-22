2019 Certificate of Delinquency Issued to:
Walla Walla County - Issued: 7/5/2019 - Updated: 7/5/2019
PARCEL NUMBER /350735602533 /PID 4222
TAXPAYER Year Tax Interest Total
Nasrallah, Osama
Faheem 2019 $631.06 $- $631.06
928 N 4th Ave 2018 $701.40 $181.04 $882.44
Walla Walla, WA.
99362 2017 $670.02 $254.60 $924.62
2016 $700.92 $350.41 $1,051.33
Total $2,703.40 $786.05 $3,489.45
Total Of The Certificate $2,703.40 $786.05 $3,489.45
Site Address
128 SW 10th St., College Place, WA. 99324
CERTIFICATE INTEREST DATE % RATE CERT INT
0.00% $-
COST:
2019 4% PEN $37.86
CERTIFICATE INTEREST
CLERKS FILING FEE
TITLE REPORT $245.02
TREASURER’S COST $60.00
SHERIFF’S SERVICE
PUBLICATION COST
CERTIFIED MAIL
TREASURER’S DEED
REAL EXCISE TAX
AUDITOR’S FEES
TOTAL COST $-
TOTAL DUE $342.88 $3,832.33
PARCEL NUMBER / 350735602533
LEGAL DESCRIPTION: BEGINNING AT A POINT 10 FEET NORTH OF THE SOUTHWEST CORNER OF BLOCK 25 OF COLLEGE PLACE NO. 2, ACCORDING TO THE OFFICIAL PLAT THEREOF OF RECORD IN THE OFFICE OF THE AUDITOR OF WALLA WALLA COUNTY, WASHINGTON, AND RUNNING THENCE NORTH, ALONG THE WEST LINE OF SAID BLOCK 25, A DISTANCE OF 135 FEET TO THE SOUTH LINE OF THE ALLEY RUNNING EAST AND WEST THROUGH LOT 3 IN SAID BLOCK 25; THENCE EAST, ALONG THE SOUTH LINE OF SAID ALLEY, A DISTANCE OF 60 FEET; THENCE SOUTH, PARALLEL TO THE WEST LINE OF SAID BLOCK 25, A DISTANCE OF 135 FEET; THENCE WEST AND PARALLEL TO THE SOUTH LINE OF SAID BLOCK 25, A DISTANCE OF 60 FEET TO THE POINT OF BEGINNING. SITUATED IN THE COUNTY OF WALLA WALLA, STATE OF WASHINGTON.
(Pub. Aug. 22, 2019)