         2019 Certificate of Delinquency Issued to:             

Walla Walla County - Issued: 7/5/2019 - Updated: 7/5/2019             

PARCEL NUMBER    /350735602533 /PID 4222                

TAXPAYER     Year      Tax      Interest      Total

Nasrallah, Osama

Faheem         2019     $631.06      $-        $631.06

928 N 4th Ave     2018     $701.40      $181.04      $882.44

Walla Walla, WA.

99362        2017     $670.02      $254.60      $924.62

        2016     $700.92      $350.41      $1,051.33

    Total         $2,703.40  $786.05      $3,489.45

                

Total Of The Certificate     $2,703.40      $786.05      $3,489.45

                

Site Address                

128 SW 10th St., College Place, WA. 99324            

                

CERTIFICATE INTEREST     DATE      % RATE      CERT INT

                      0.00%             $-   

COST:                

2019 4% PEN         $37.86             

CERTIFICATE INTEREST                

CLERKS FILING FEE                

TITLE REPORT         $245.02             

TREASURER’S COST     $60.00             

SHERIFF’S SERVICE                

PUBLICATION COST                

CERTIFIED MAIL                

TREASURER’S DEED                

REAL EXCISE TAX                

AUDITOR’S FEES                

TOTAL COST         $-               

                

TOTAL DUE         $342.88          $3,832.33

            

PARCEL NUMBER / 350735602533            

                

LEGAL DESCRIPTION: BEGINNING AT A POINT 10 FEET NORTH OF THE SOUTHWEST CORNER OF BLOCK 25 OF COLLEGE PLACE NO. 2, ACCORDING TO THE OFFICIAL PLAT THEREOF OF RECORD IN THE OFFICE OF THE AUDITOR OF WALLA WALLA COUNTY, WASHINGTON, AND RUNNING THENCE NORTH, ALONG THE WEST LINE OF SAID BLOCK 25, A DISTANCE OF 135 FEET TO THE SOUTH LINE OF THE ALLEY RUNNING EAST AND WEST THROUGH LOT 3 IN SAID BLOCK 25; THENCE EAST, ALONG THE SOUTH LINE OF SAID ALLEY, A DISTANCE OF 60 FEET; THENCE SOUTH, PARALLEL TO THE WEST LINE OF SAID BLOCK 25, A DISTANCE OF 135 FEET; THENCE WEST AND PARALLEL TO THE SOUTH LINE OF SAID BLOCK 25, A DISTANCE OF 60 FEET TO THE POINT OF BEGINNING. SITUATED IN THE COUNTY OF WALLA WALLA, STATE OF WASHINGTON.  

(Pub. Aug. 22, 2019)   

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