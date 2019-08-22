2019 Certificate of Delinquency Issued to:
Walla Walla County - Issued: 7/5/2019 - Updated: 7/5/2019
PARCEL NUMBER /360716500514 /PID 29320
TAXPAYER Year Tax Interest Total
Lucero Dawn R 2019 $432.47 $- $432.47
724 Clark St. 2018 $345.53 $88.54 $434.07
Walla Walla, WA.
99362 2017 $315.49 $119.89 $435.38
2016 $331.69 $165.85 $497.54
Total $1,425.18 $374.28 $1,799.46
Total Of The Certificate $1,425.18 $374.28 $1,799.46
Site Address
724 Clark St., Walla Walla, WA. 99362
CERTIFICATE INTEREST DATE % RATE CERT INT
0.00% $-
COST:
2019 4% PEN $25.96
CERTIFICATE INTEREST
CLERKS FILING FEE
TITLE REPORT $245.02
TREASURER’S COST $60.00
SHERIFF’S SERVICE
PUBLICATION COST
CERTIFIED MAIL
TREASURER’S DEED
REAL EXCISE TAX
AUDITOR’S FEES
TOTAL COST $-
TOTAL DUE $330.98 $2,130.44
PARCEL NUMBER /360716500514
LEGAL DESCRIPTION:
LOT 14 IN BLOCK 5 OF FRANKLAND ADDITION TO THE CITY OF WALLA WALLA, AS PER PLAT THEREOF RECORDED IN VOLUME D OF PLATS AT PAGE 77, RECORDS OF WALLA WALLA COUNTY; SITUATE IN THE CITY AND COUNTY OF WALLA WALLA, STATE OF WASHINGTON. (Pub. Aug. 22, 2019)