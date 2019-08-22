         2019 Certificate of Delinquency Issued to:             

Walla Walla County -     Issued: 7/5/2019 - Updated: 7/5/2019             

PARCEL NUMBER    /360716500514 /PID 29320                

TAXPAYER     Year      Tax      Interest      Total

Lucero Dawn R     2019     $432.47      $-        $432.47

724 Clark St.     2018     $345.53      $88.54      $434.07

Walla Walla, WA.

99362        2017     $315.49      $119.89      $435.38

        2016     $331.69      $165.85      $497.54

    Total         $1,425.18 $374.28      $1,799.46

                

Total Of The Certificate     $1,425.18      $374.28      $1,799.46

                

Site Address                

724 Clark St., Walla Walla, WA. 99362            

                

CERTIFICATE INTEREST     DATE      % RATE      CERT INT

                      0.00%            $-   

COST:                

2019 4% PEN         $25.96             

CERTIFICATE INTEREST                

CLERKS FILING FEE                

TITLE REPORT         $245.02             

TREASURER’S COST     $60.00             

SHERIFF’S SERVICE                

PUBLICATION COST                

CERTIFIED MAIL                

TREASURER’S DEED                

REAL EXCISE TAX                

AUDITOR’S FEES                

TOTAL COST         $-               

            

TOTAL DUE         $330.98          $2,130.44

            

PARCEL NUMBER /360716500514                            

LEGAL DESCRIPTION:                

LOT 14 IN BLOCK 5 OF FRANKLAND ADDITION TO THE CITY OF WALLA WALLA, AS PER PLAT THEREOF RECORDED IN VOLUME D OF PLATS AT PAGE 77, RECORDS OF WALLA WALLA COUNTY; SITUATE IN THE CITY AND COUNTY OF WALLA WALLA, STATE OF WASHINGTON.  (Pub. Aug. 22, 2019)

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