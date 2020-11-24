FORM SUMMARY OF
ORDINANCE NO. 2020-43
The following is a summary of the principal provisions of Ordinance No. 2020-43 of the City of Walla Walla, Washington, adopted on November 18, 2020. A full text of the Ordinance will be mailed upon request.
AN ORDINANCE OF THE CITY OF WALLA WALLA, WASHINGTON, AUTHORIZING THE SALE, ISSUANCE AND DELIVERY OF NOT TO EXCEED $4,400,000 OF THE CITY’S LIMITED TAX GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS, SERIES 2020, TO BAKER BOYER BANK TO REPAY FOUR INTERFUND LOANS OF THE CITY, AND TO PAY, REDEEM AND RETIRE ALL OR A PORTION OF THE CITY’S OUTSTANDING LIMITED TAX GENERAL OBLIGATION AND REFUNDING BONDS, SERIES 2010; FIXING THE DATE, TERMS, MATURITIES, INTEREST RATES, FORM, PAYMENT, METHOD OF SALE, AND REDEMPTION PROVISIONS OF SUCH BONDS; AUTHORIZING THE EXECUTION OF AN REFUNDING TRUST AGREEMENT FOR USE IN THE PAYMENT OF THE REFUNDED BONDS; PROVIDING FOR THE CALL, PAYMENT AND REDEMPTION OF THE REFUNDED BONDS; AUTHORIZING THE CITY MANAGER, DEPUTY CITY MANAGER AND/OR FINANCE DIRECTOR TO EXECUTE A PURCHASE OFFER; PLEDGING THE CITY’S FULL FAITH, CREDIT AND RESOURCES TO THE PAYMENT OF THE BONDS; CREATING AND ADOPTING CERTAIN FUNDS AND ACCOUNTS AND PROVIDING FOR DEPOSITS THEREIN; DESIGNATING THE REGISTRAR; PROVIDING FOR REGISTRATION AND AUTHENTICATION OF THE BONDS; COVENANTING TO COMPLY WITH CERTAIN FEDERAL TAX AND SECURITIES LAWS; AND PROVIDING FOR OTHER MATTERS PROPERLY RELATING THERETO (Pub. Nov. 24, 2020)