NOTICE IS HEREBY GIVEN that on August 5, 2019, the Board of County Commissioners of Walla Walla County, Washington adopted the following:
ORDINANCE NO. 476, as follows: ADOPTING THE 2018 PERIODIC UPDATE OF THE WALLA WALLA COUNTY COMPREHENSIVE PLAN WITH LAND USE MAP AND TEXT AMENDMENTS AND ADOPTING DEVELOPMENT REGULATIONS AMENDMENTS TO TITLES 8, 14, 16, 17, AND 18, AND RELATED ZONING AND CRITICAL AREAS MAPS (DOCKET NO. CPA18-001/ZCA18-001).
ORDINANCE NO. 477, as follows: AMENDING WALLA WALLA COUNTY COMPREHENSIVE PLAN LAND USE MAPS LU-1 AND LU-3 AND THE COUNTY ZONING MAP TO ADD 19-ACRES (AREA 2C) TO THE COLLEGE PLACE URBAN GROWTH AREA GENERALLY LOCATED ON THE WEST SIDE OF SR-125 AND SOUTH OF THE CURRENT UGA BOUNDARY AND MAKING THREE TECHNICAL MAP AMENDMENTS AT THE REQUEST OF THE CITY OF COLLEGE PLACE; ASSIGNING THE LOW DENSITY RESIDENTIAL LAND USE DESIGNATION AND R-96 ZONING TO AREA 2C; AND DENYING PROPOSED UGA EXPANSION AREAS 2A, 2B AND THE ESTABLISHMENT OF AN “URBAN RESERVE” (DOCKET NO. CPA17-006/REZ17-006, COLLEGE PLACE UGA APPLICATION NO. 2).
ORDINANCE NO. 478, as follows: AMENDING WALLA WALLA COUNTY COMPREHENSIVE PLAN LAND USE MAPS LU-1 AND LU-3 AND THE COUNTY ZONING MAP TO REMOVE APPROXIMATELY 205-ACRES FROM THE WALLA WALLA URBAN GROWTH AREA GENERALLY LOCATED AT 3RD AVENUE AND LANGDON ROAD, BOUNDED BY YELLOWHAWK CREEK ON THE NORTH, AT THE REQUEST OF THE CITY OF WALLA WALLA, AND ASSIGNING RURAL RESIDENTIAL 5 (RR-5) LAND USE AND ZONING DESIGNATIONS (DOCKET NO. CPA17-008/REZ17-008).
ORDINANCE NO. 479, as follows: AMENDING WALLA WALLA COUNTY COMPREHENSIVE PLAN LAND USE MAPS LU-1 AND LU-3 TO ADD 27-ACRES OWNED BY KENNETH AND SHERYL COX AND THE WALLA WALLA COMMUNITY COLLEGE, LOCATED DIRECTLY EAST OF THE COLLEGE, TO THE WALLA WALLA URBAN GROWTH AREA; ASSIGNING THE PUBLIC RESERVE LAND USE DESIGNATION; AND CHANGING THE ZONING FROM RURAL RESIDENTIAL MILL CREEK 5 TO PUBLIC RESERVE ( DOCKET NO. CPA17-004/REZ17-004).
ORDINANCE NO. 480, as follows: RENEWING AN INTERIM ORDINANCE REGARDING THE Maximum Density OF MOBILE/MANUFACTURED HOME PARKS and residential uses IN THE BURBANK RESIDENTIAL ZONING DISTRICT.
RESOLUTION NO. 19 189 as follows: IN THE MATTER OF ACKNOWLEDGING WITHDRAWAL OF CITY OF COLLEGE PLACE APPLICATION NO. 1, MARTIN AIRFIELD UGA REMOVAL AND REDESIGNATION (DOCKET NO. CPA17-005\REZ17-005) BY THE CITY OF COLLEGE PLACE.
The ordinances and resolution in their entirety are available from the county website, www.co.walla-walla.wa.us, or Walla Walla County Commissioners’ Office, County Public Health and Legislative Building, 314 West Main (Room 203)/P. O. Box 1506, Walla Walla, WA 99362, or call 509/524-2505 to make a public records request.
Dated this 5th day of August, 2019
Board of County Commissioners, Walla Walla County, Washington
By: Jill Munns, Assistant Clerk of the Board (Pub. Aug. 8, 2019)