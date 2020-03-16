FORM OF SUMMARY OF ORDINANCE NO. 2020-07
The following is a summary of the principal provisions of Ordinance No. 2020-07 of the City of Walla Walla, Walla Walla County, Washington, adopted on March 11, 2020. A full text of the Ordinance will be mailed upon request.
AN ORDINANCE OF THE CITY OF WALLA WALLA, WALLA WALLA COUNTY, WASHINGTON, AUTHORIZING THE ESTABLISHMENT OF A LINE OF CREDIT TO BE DRAWN UPON IN EXCHANGE FOR THE SALE, ISSUANCE AND DELIVERY OF NOT TO EXCEED $2,000,000 OF THE CITY’S LIMITED TAX GENERAL OBLIGATION BONDS, SERIES 2020 (TAXABLE REVOLVING LINE OF CREDIT); PROVIDING FOR THE DESIGNATION, DATE, TERMS, MATURITIES, FORM, PAYMENT AND PREPAYMENT PROVISIONS OF THE BONDS; AUTHORIZING THE MAYOR TO EXECUTE A BOND PURCHASE CONTRACT; PLEDGING THE CITY’S FULL FAITH, CREDIT AND RESOURCES TO THE PAYMENT OF THE BONDS; CREATING AND ADOPTING CERTAIN FUNDS AND ACCOUNTS AND PROVIDING FOR DEPOSITS THEREIN; DESIGNATING THE REGISTRAR; PROVIDING FOR REGISTRATION AND AUTHENTICATION OF THE BONDS; AND PROVIDING FOR OTHER MATTERS PROPERLY RELATING THERETO (Pub. March 16, 2020)